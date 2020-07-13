Altay'ın son umudu Adanaspor! Karagümrük maçında eğer... - Son Dakika

Altay'ın son umudu Adanaspor! Karagümrük maçında eğer...

İzmir ekibine ilk 6'ya kalması deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi yetmeyecek.

İzmir ekibine ilk 6'ya kalması deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi yetmeyecek. Siyah-beyazlıların, Süper Lig iddiasını sürdürmesi için aynı zamanda Adanaspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü dize getirmesi gerecek.

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Son hafta Altay'ın galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün beraberliği halinde 54 puanda buluşacak iki ekipten İstanbul temsilcisi ikili averajda üstün olması nedeniyle adını ilk 6'ya yazdıracak.

Erzurumspor yenilgisiyle birlikte Play-Off'a kalma ihtimali iyice düşen Altay, matematiksel şansı olmasına rağmen moral ve motivasyon açısından büyük bir çöküntü yaşadı.

Sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra da ilk 2'ye kalma amacıyla lige dönen siyah-beyazlılar, dış sahada kaybettiği puanlarla bir anda kendisini yarışın dışında buldu.

Altay'ın özellikle Eskişehirspor deplasmanında yaşadığı 2 puanlık hiç hesapta olmayan kayıp, siyah-beyazlı takımın tökezlemesine neden oldu. Bu maçta yaşanan gerginlik sonrası Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın 3 maç ceza alması da İzmir ekibini olumsuz etkiledi.

İç sahadaki 7 maçlık 3 puan serisi sona eren Altay, deplasmandaki son 8 maçını kazanamadı.

Giresunspor, Adanaspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:31 

Son Dakika Spor Altay'ın son umudu Adanaspor! Karagümrük maçında eğer... - Son Dakika Spor
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