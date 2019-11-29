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Altay'ın takvimi çok yoğun olacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak.

Altay'ın takvimi çok yoğun olacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak. Önce pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'la evinde oynayacak. Trabzon sınavının ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'a Ankara'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde Adana Demirspor sınavına çıkacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsakalara motive olacağız" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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