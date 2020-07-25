Altay'ın teknik adam alternatifleri hazır

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yeni sezonda görevde kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, yönetimin her ihtimale karşı alternatif isimleri de belirlediği iddia edildi.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yeni sezonda görevde kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, yönetimin her ihtimale karşı alternatif isimleri de belirlediği iddia edildi. Sözleşmesi devam eden Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılması halinde siyah-beyazlıların Ramazan Kurşunlu, Metin Diyadin, Mustafa Özer, Giray Bulak ve Reha Kapsal'dan biriyle anlaşmayı planladığı ileri sürüldü. Kulislerle ismi geçen teknik adamlardan Ramazan Kurşunlu'nun ön plana çıktığı ifade edildi. Geçen sezon Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u çalıştıran genç teknik adam, futbol kariyerine kaleci olarak Altay altyapısında başlamıştı.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:19

Kaynak: DHA

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