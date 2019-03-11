Altay'ın Tesellisi İyi Oyunu
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Altay, Play-Off yarışında yara almasına rağmen sergilediği futbolla taraftarından alkış topladı.
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği
'ne 1-0 yenilen Altay
, Play-Off yarışında yara almasına rağmen sergilediği futbolla taraftarından alkış topladı.
Başkent'te siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmayan Altaylılar maçtan sonra oyuncuları tribünlere çağırarak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaptı. Altay'ın başında çıktığı 6'ncı maçında yenilgiyle tanışan teknik direktör Sait Karafırtınalar
da hiç hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Büyük Altay büyük oynar. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah gününde olmasaydı farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Böyle oynadıktan sonra bence maçı biz kazandık" yorumu yaptı.
Müthiş bir oyun sergilediklerini dile getiren teknik patron Karafırtınalar, "İlk dakikasından son dakikaya kadar oyunun hakimi bizdik. Sadece istediğimiz sonucu alamadık. Rakibin kaleyi bulan bir şutu var o da penaltıdan buldukları gol. Sahada hangi takımın lider olduğu belli değildi. Böyle oynadıktan sonra özgüvenimiz daha da artacaktır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiplerimize neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Dört haftalık galibiyet serimizin böyle sonlanmasını istemiyorduk, 3 puan için hamleler yaptık. Son dakikada bile üst üste 3 pozisyon kaçırdık. Kaleci Emrullah'ı kutluyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:38 Kaynak: DHA
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