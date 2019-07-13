Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu
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Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

39 dakika önce

Ünlü sanatçı Altay, uçağı rötar yapınca havalimanında ekibiyle mini konser verdi.

Ünlü sanatçı Altay, konser için Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Kıbrıs'a gideceği uçak rötar yapan Altay'ın orkestrası, havalimanında mini bir konser ve dans gösterisi yaparak havalimanındaki yolcuları eğlendirdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

EKİBİYLE MİNİ KONSER VERDİ

Ünlü sanatçı Altay ve orkestrası, bir konser nedeniyle Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Antalya Havalimanı'na gelen ekip, bir müddet bekledi, daha sonra ise Kıbrıs uçağının rötar yaptığı yolculara bildirildi. Bunun üzerine Dış Hatlar Terminalinde bekleyen ekip, enstrümanlarını çalmaya başladı. Orkestra, hareketli parçalar çaldıkça dikkatleri üzerine çekti ve adeta mini bir konser verdi. Bekleme salonundaki yolcularda, ekibin çaldığı parçalara eşlik ederek canlı müzik performansının tadını çıkardı. Tüm bu anlar ise cep telefonlarına kaydedildi.

"KOMANDO MARŞI" İLE KONSERE HAZIRLANDILAR

Ünlü sanatçının sahne alacağı Kıbrıs'ta ise konser öncesi Altay ve ekibi düz koşu ile ısınma turu attı. "Komando Marşı" ile sahne alacağı mekanda ısınma turu atan Altay ve orkestrası, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Altay ve ekibinin eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.


Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu
Antalya, Kıbrıs, Altay, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
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