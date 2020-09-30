Altay'ın yabancı sıkıntısı

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da yabancı oyuncular konusunda kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezonki kadrosunda yer alan Portekizli Marco Paixao, Belaruslu Anton Putsila ve Hollandalı Leandro Kappel'le yola devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda Fildişi Sahilli Armand Gnanduillet, Faslı Adrien Regattin, Boşnak Jasmin Scuk ve Edin Cocalic, Senegalli Khaly Thiam, Brezilyalı William de Amorim ve Sırp Jovan Blagojevic'le anlaşarak toplam 10 yabancı oyuncuyla kadrosunu donattı.

Statü gereği müsabakalarda sahada 5, yedek kulübesinde 1 olmak üzere toplam 6 yabancı oynatabilen Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, "Elimizde fazla yabancı var. Aynı anda 5 yabancı oynatabiliyoruz. Diğerleri iyi durumda olsa bile kadroya alamıyorsun" diye konuştu. Deneyimli teknik adam son olarak iç sahada 6-0 kazandıkları Eskişehirspor maçında Kappel, Paixao, Thiam ve Scuk'a ilk 11'de şans verip, Regattin ve Gnanduillet'i sonradan oyuna aldı. Yücel İldiz, Cocalic, Putsila, Amorim ve Blagojevic'i ise kadroya dahil etmedi. Kurların yükseldiği dönemde dövizle yıllık ücret alan eldeki yabancıların 5'ini sahada oynatamayan Altay'da sözleşmesi feshedilemeyen geçen sezonki yabancılardan Yunan orta saha Tatos ise ülkesinden Xanthi ile anlaştı.

- İzmir