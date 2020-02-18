Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç! - Son Dakika Spor

Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç!

7 saat önce

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Altay'ın yeni sportif direktörü Murat Uluç!, System.String[]

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.


Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.


Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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