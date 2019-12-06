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Altay'ın yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Altay'ın yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.


Altay, hafta içinde Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Tandoğan'ı getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 41 yaşındaki teknik adamla 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzaladı. Genç teknik direktör, bugün saat 14.00'te düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Bu sezon Balıkesirspor'u da çalıştıran Tandoğan, geçtiğimiz günlerde kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılmıştı. Tandoğan daha önce de Denizlispor ve Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı. Tandoğan, Altay'ın başındaki ilk resmi maçına 8 Aralık Pazar günü Ankara'da oynanacak Osmanlıspor deplasmanıyla çıkacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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