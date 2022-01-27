Üye Girişi
Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu - Son Dakika

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

27.01.2022 17:44
Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Serkan Özbalta, yaptığı ilk açıklamasında 20 yıllık aranın ardından Altay'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta'yı getirdi. 42 yaşındaki teknik adamı İzmir'e davet eden siyah-beyazlı yönetim, yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağladığı Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SERKAN ÖZBALTA: "LİG, BUGÜN BİZİM İÇİN YENİDEN BAŞLIYOR"

Futbolculuk döneminde 1999-2000 sezonunda Altay forması da Serkan Özbalta, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıdığını belirterek, "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi.

Özbalta, imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.

Genç teknik adam daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarını çalıştırırken, Manisa FK'yı TFF 1. Lig'e çıkarmıştı. Özbalta, Altay'a imza atmasıyla beraber kariyerinde ilk kez bir Süper Lig takımın görev almış oldu.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu
Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu
Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Mert Nobre, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti         
17:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:31 Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:18 Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:09 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement