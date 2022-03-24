Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu

24.03.2022 15:10
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu

Altay, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirdiğini açıkladı.

Altay, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirdiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan siyah-beyazlı kulüp, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

YORUMLAR
500
Altay'da en güçlü aday Sinan Kaloğlu Altay'da en güçlü aday Sinan Kaloğlu Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement