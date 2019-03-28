Son Dakika Haberleri: Altay'ın Yıldızları Öğrencilerle Buluştu

Altay'ın Yıldızları Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın başarılı oyuncuları Paxiao ve Aydın Bağ öğrencilerle bir araya geldi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın başarılı oyuncuları Paxiao ve Aydın Bağ öğrencilerle bir araya geldi.

Spor Toto 1. Lig'in gol kralı Marco Paixao ve siyah-beyazlıların genç file bekçisi Aydın Bağ, İzmirli gençlerle keyifli bir gün geçirdi. 2. yabancı dil olarak İspanyolca müfredat uygulayan okulun öğrencileriyle uzun süre fotoğraf çektiren Marco, soru-cevap şeklindeki söyleşide Altay'a geliş hikayesi ve İzmir'e olan hayranlığından bahsetti. İspanyolca da bilen Marco, bire bir diyalogla futbol hayatının kırılma noktalarını öğrencilere anlattı. Portekizli yıldız okuldaki Altaylı miniklerin sayısının fazlalığının da kendisini çok sevindirdiğini söyledi.

Altay'ın Milli Mücadele dönemindeki misyonu ve 3. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e çıkış macerasını özetleyen Aydın ise gençlere kariyer hedeflerini anlattı. Altay Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in eşlik ettiği ikili, okul müdüresi Sevgi Alpözel ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ömer Daşkale'ye ziyaretin anısına A Takım imzalı Altay forması hediye etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

İzmir, Aydın, Altay, Spor
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