Altay'ın zirve yürüyüşü

TFF 1'inci Lig'de önceki hafta evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenerek milli araya moralli giren Altay, Boluspor deplasmanında da 2-0 kazanarak zirve yürüyüşünü başlattı. Putsila ve Tatos'un golleriyle 3 puana uzanan siyah-beyazlı ekip ilk 2 haftada tutuk başladığı sezonda üste 2 galibiyet alırken, teknik direktör Sait Karafırtınalar seri galibiyetleri sürdüreceklerini söyledi. Rakibe 90 dakika boyunca sadece 1 pozisyon verdiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Tarihi farkı kaçırdık. Deplasmanda oynayabileceğimiz en pozitif futbolu oynadık. Milli aradan sonra özellikle zorlu deplasmanlarda mücadele etmek kolay değildir. Ancak oyuncularım çok iyi hazırlandılar ve kritik bir galibiyete imza attılar" diye konuştu.

Yarışta sürekli hedef takım olacaklarının altını çizen Sait Karafırtınalar, "Biz Altay olarak her zaman zirve yarışında var olacağız. 34'üncü haftaya kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bu camia en iyi yerleri hak ediyor. Son iki maçı kazanmak bizim özgüvenimizi yukarı çekti. Önemli olan serinin devamını getirebilmek" dedi. Hücumda çok etkin bir futbol oynadıklarını sözlerine ekleyen Karafırtınalar, "İleri uç oyuncularımın performansından çok memnunum. Sürekli gol aradılar ve net pozisyonlara girdiler. Elbet savunmayı da arka plana atmadık. Açıkçası herkes elinden geleni en iyi şekilde yaptı, 3 puanı hak ettik" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta evinde Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.