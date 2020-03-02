Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor - Son Dakika Spor

Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altay, İzmir derbisinde Altınordu'yu ağırladı.

Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altay, İzmir derbisinde Altınordu'yu ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 64. dakikasında Kerim Avcı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, sadece 3 dakika sonra Portekizli Marco Paixao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da rakibine fazla fırsat vermeyen Altay, İzmir derbisini tek golle kazandı.


Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor


Altınordu galibiyetiyle iyice morallenen Altay, play-off potasındaki kararlı yürüyüşünü devam ettirdi. Aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkaran siyah-beyazlılar, 25 hafta sonunda averajla 5. sıraya yükseldi. Oynadığı son 13 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Altay, son 7 iç saha maçında ise 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İç sahadaki yükselen istatistiğiyle rakiplerine korku veren siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısında ev sahibi takım olarak kullanmaya başladığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadığı 4 maçı da kazandı. Altay'da ayrıca, 3 hafta önce göreve gelen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, takımıyla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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