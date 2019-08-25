Altay, istanbul sınavında

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altay, ikinci haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Özgür ve tedavisi devam eden sağ kanat Oğuzhan dışında eksik yok. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyah-beyazlılar, İstanbul'da ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Altay'da Özgür'ün yokluğunda sol bekte Murat'ın görev alması, geçen hafta yedek soyunan Brezilyalı Leandrinho'nun da ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Geçen hafta iç sahada aldıkları yenilgiyi telafi etmek için deplasmandan 3 puanla dönmeleri gerektiğini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ümraniyespor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardık. Ligde her maç zor. Kazanacak güce sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum. Sahadan 3 puanla ayrılmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.





- İzmir