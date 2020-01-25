Altay-İstanbulspor: 1-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ali Tuna (xx), Gökhan Barcın (xx)

ALTAY: Cihan (xxx) - Erhan (xxx), Cenk (xx), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Adamu (xx), Tavares (xxx), Yılmaz (xxx) (Dk. 84 Yasin), Putsila (xx) (Dk. 71 Leandrinho x), Kappel (xx) (Dk. 82 Kerim xx), Paixao (xx)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Ali (xx), Eslem (x) (Dk. 61 Issah x), Wellington (x), Oğuzhan (xx), Onur (xx), Muhammed (x) (Dk. 46 Kağan x), Atchom (x), Cajic (xx), Zafer (x) (Dk. 73 İbrahim xx), Diouf (x)

GOL: Dk: 7 Yılmaz ( Altay

SARI KARTLAR: Kappel, (Altay), Atchom ( İstanbulspor

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir ekibinin golünü 7'nci dakikada Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla Altay puanını 27'ye çıkarırken, İstanbulspor 20 puanda kaldı. Karşılaşmayı 4'ü İstanbulsporlu olmak üzere 1432 biletli seyirci izledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı protokol tribününden takip etti.

7'nci dakikada Altay öne geçti. Sağ kanattan Erhan'ın ortasında altı pasta topla buluşan Yılmaz plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

33'üncü dakikada ev sahibi ekipten Kappel soldan kesti, Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.

36'ncı dakikada İstanbulspor'un kazandığı serbest vuruşta Zafer ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde Diouf röveşata denedi, top kaleci Cihan'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada soldan Eslem'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Cihan iki hamlede topun sahibi oldu.

70'nci dakikada Paixao'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Kappel kaleyi düşündü, kaleci Alperen uzanarak golü önledi.

85'inci dakikada İbrahim'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Cajic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı 1-0 kazandı.

- İzmir