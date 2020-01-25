Altay-İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ın, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısından konuştu.



İstanbulspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Bugün maçı iki yönlü oynadık. İlk yarıda taktiksel olarak hücum ve defansif anlamda güzel oynadık. İkinci yarıda anlam veremediğim şekilde oyuncularımız geri çekildi. Birazcık da skoru koruma anlamında geri çekilme olduğunu düşünüyorum ama bu benim anlayışıma uygun bir futbol değil. Daha çok çalışmamız gerek. Göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyorum ama lig çok zor. İstanbulspor bu ligde en iyi sisteme sahip olan ve en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi. Zaman zaman bu geri çekilmelerin sebebi onların pas trafiğinin yoğunluğu. Maçın bazı bölümlerinde çok iyi toplar kaptık. Topu kaptıktan sonra biraz akıllıca oynayabilseydik bugün çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Geçen hafta Ümraniye deplasmanında 90. dakikada gol yediğimizde de bu takımın daha iyi şeyler yapabileceğini söylemiştim. En önemli şey bu hafta kazanmaktı. Çünkü takım içerisinde özgüven kaybına sebebiyet vermek istemiyordum. Merak etmesinler, bu takım çok daha iyi futbol oynayacaktır. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.



"İnşallah bundan sonra iyi olacağız"



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise mücadeleye ilişkin şu ifadelere yer verdi:



"Oyuna konsantre eksikliğinden yediğimiz golle 1-0 geride başladık. İlk yarıdaki oyun biraz daha dengeliydi. İkinci yarıda iyi kapattık, iyi pozisyonlar bulduk ve iyi oynadık. Bulduğumuz pozisyonları maalesef değerlendiremedik ve 1-0 mağlup olduk. İnşallah haftaya oynayacağımız maça iyi çalışacağız. Bu tür hataları çalışmaktan başka gidermenin yolu yok. İnşallah bundan sonra iyi olacağız." - İZMİR