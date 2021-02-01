Altay-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-İstanbulspor maçının ardından

01.02.2021 22:21
Altay-İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başlamalarına rağmen ilk yarıda kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

İkinci devrede skoru 2-1'e getirdiklerini kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"Oyunun sonuna kadar da beraberliği yakalamaya çalıştık. Ancak futbolda tabii ki atacaksınız. Orada penaltı pozisyonu var ama açık söylemek gerekirse bireysel hatalar son zamanlarda çok canımızı yaktı. Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor. Bu maçı 3-1 mağlup bitirdiğimiz için çok üzgünüz."

Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir rakibi mağlup ettiklerini belirterek, oyuncularını kutladı.

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Çıkırıkçı, "İlk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı biraz baskı yedik ve kalemizde golü gördük, 2-1 oldu. Sonra kontrataktan bir gol bularak skoru 3-1'e getirdik ve rahatladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu şekilde iyi oynayıp galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay'a da bundan sonrası için başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Yücel İldiz, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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