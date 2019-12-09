Altay 'kabus' görüyor

TFF 1. Lig ekibi Altay, Osmanlıspor deplasmanında da kazanamayarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.



Altay, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Altay'ın galibiyet özlemi dinmedi. İzmir ekibi, play off potasıyla olan puan farkının açılmasına engel olamadı.



Altay, bir siyah bir beyaz



Sezona Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan Altay, ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak 9. haftada İzmir derbisinde Menemenspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra dikiş tutturamadı. Bu maçın ardından deplasmanda Hatayspor'a 3-2, iç sahada Karagümrük'e 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 13. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada alınan 1-1'lik Eskişehirspor beraberliği, Altay'ın galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış ve takım hedefinden oldukça uzaklaşmıştı.



Tandoğan ilk maçını kazanamadı



Üst üste 5 maç alınamayan galibiyetin faturası Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'a kesildi. Geçtiğimiz hafta ortasında karşılıklı anlaşılarak Karafırtınalar dönemi sona erdi. Bu arada hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesine çıkan Altay, Süper Lig'in güçlü ediplerinden Trabzonspor'u konuk etmiş iyi bir mücadele göstermesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçın ardından hoca arayışlarına devam ettiren siyah beyazlılar, Teknik Direktör Ali Tandoğan'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay'la ilk maçına Osmanlıspor deplasmanında çıkan Tandoğan ilk maçından galibiyet çıkaramadı.



İlk 8 haftada 15 puan Altay, son 7 haftada sadece 2 puan toplayarak 17 puana ulaştı. Siyah beyazlılar haftayı 12. sırada kapattı. Ligin 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan İzmir ekibinde, Osmanlıspor maçında kırmızı kart gören Hüsamettin Yener maçta forma giyemeyecek. - İZMİR