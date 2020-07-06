Altay kaderini İzmir'de çizecek - Son Dakika

Altay kaderini İzmir'de çizecek

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan 51 puanlı Altay, pazar günü evinde 56 puanlı zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçta son kozlarını oynayacak.

MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan 51 puanlı Altay, pazar günü evinde 56 puanlı zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçta son kozlarını oynayacak. Siyah-beyazlılar mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı kritik randevuda rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Son hafta deplasmanda oynayacağı Giresunspor karşılaşması öncesi Erzurumspor'la arasındaki puan farkını eritmeyi hedefleyen, olası kayıpla direkt Süper Lig hedeflediği sezonda Play-Off'tan da olmak istemeyen Altay, bu hafta farklı stadyumda maç yapacak olmanın endişesini yaşıyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanarak iç sahadaki performansıyla rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, bu kez sezon başında kullandığı Atatürk Stadı'na dönmek zorunda kaldı. Bornova'da önceliği bulunan Altınordu'nun aynı gün Giresunspor'u konuk edecek olması nedeniyle Altay zorunlu stat değişikliğine gidecek. Altay yönetimi maçın Bornova'da oynanması için girişimde bulunurken, kümede kalışını henüz ilan edemeyen Altınordu bu talebe olumsuz yanıt verdi. Altınordu onay verse bile Altay'ın stat değişikliği talebini ilk 2 yarışındaki misafir takım Erzurumspor'un da kabul etmesi gerektiği belirtildi.

DEPLASMANDA BİR BİR ERİDİ

Altay son 5 deplasman maçından beraberliklerle ayrılarak gurbette üst üste 10 puan kaybetti, direkt Süper Lig hayalini büyük oranda yitirdi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Bursaspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor ve Adanaspor'la 2-2, Ekol Göz Menemenspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısında dış sahada kazanamayan İzmir temsilcisi 8 deplasman maçında 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Eskişehirspor deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, final gibi karşılaşmalarda bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Yılmaz forma giyemeyecek. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Adana'da görev alamayan Kappel'in de Erzurum maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay kaderini İzmir'de çizecek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:43 Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
18:25
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 19:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay kaderini İzmir'de çizecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]