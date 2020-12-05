Altay kadın futbolunda mola verdi
05.12.2020 11:07
KADINLAR Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele etmek için kurulan Altay kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maç takvimini açıklamaması nedeniyle takım halinde antrenmanları durdurdu.
KADINLAR Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele etmek için kurulan Altay kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maç takvimini açıklamaması nedeniyle takım halinde antrenmanları durdurdu. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadeleyle ilgili yeni önlemler alınması ve TFF'nin Kadınlar Ligi'nin takvimini henüz açıklamamasından dolayı antrenman yaptığımız tesisler kapatılmıştır. Kulübümüz yeni sezon hazırlıklarına bir süre ara verecek olup, bu süreçte futbolcularımız evden bireysel antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.
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