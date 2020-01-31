Altay, kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendirdi - Son Dakika Spor

Altay, kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendirdi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Altay, kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendirdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekip daha önce de Doğa İşeri ve Kerim Avcı'yı transfer etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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