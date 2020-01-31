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Altay, kadrosunu 4 futbolcu ile güçlendirdi
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:30 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı ekip daha önce de Doğa İşeri ve Kerim Avcı'yı transfer etmişti.
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