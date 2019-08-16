Altay kalesinde büyük rekabet

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta mücadelesinde pazar günü taraftarının önünde Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'da, kaleciler arasında büyük rekabet yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda teknik heyet kalede kimin görev alacağına henüz karar veremedi. Geçen sezonki kadrosunda yer alan file bekçileri Aydın ve Emre ile yola devam eden siyah-beyazlılar, Turgutluspor'a gönderilen kaleci Can'ın yerine Çaykur Rizespor'dan Cihan'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde hiç şans bulamayan Cihan'ın maç eksiği nedeniyle kadroda yer alması beklenmezken, teknik ekip, Aydın ve Emre arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun" dedi.İzmir ekibinin Afyon kampında Denizlispor'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında kalede önce Aydın, sonra Cihan görev alırken, 2-0 galibiyetle sonuçlanan Menemenspor karşılaşmasında Emre ve Aydın, 2-1 kaybedilen Bursaspor müsabakasında Aydın ve Cihan kaleyi korudu. 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'ndaki 1-0'lık Altınordu yenilgisinde 90 dakika boyunca Aydın eldivenleri taşırken, son olarak Tire'deki 3-1'lik Denizlispor galibiyetinde ise bu kez Emre son düdüğe kadar görev yaptı. Kaleci Emre'nin forma için diğer iki file bekçisinden bir adım önde olduğu, ancak son kararın henüz verilmediği belirtildi.