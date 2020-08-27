Altay kalesinde büyük rekabet - Son Dakika

Altay kalesinde büyük rekabet

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Altay'da kaleciler arasında forma rekabetinin üst seviyede olduğu ifade edildi.

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TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Altay'da kaleciler arasında forma rekabetinin üst seviyede olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon birinci kaleci konumundaki Cihan ile Ümraniyespor'dan transfer edilen Burak arasında forma savaşı yaşandığı belirtildi. Afyonkarahisar kampında teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girmeye çalışan iki kaleciden hangisinin eldivenleri kapacağı merak konusu oldu. Kaleci Emre ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Aydın'ın üçüncü kaleci olması beklenirken, altyapıdan genç file bekçisi Eren de A takımla çalışmalara devam ediyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay kalesinde büyük rekabet - Son Dakika Spor
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