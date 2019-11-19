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Altay Kappel'den gol bekliyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini son vermeyi hedefleyen Altay'da teknik heyet uzun süredir gol atamayan Leandro Kappel'den suskunluğunu bozmasını bekliyor.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini son vermeyi hedefleyen Altay'da teknik heyet uzun süredir gol atamayan Leandro Kappel'den suskunluğunu bozmasını bekliyor.

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1'er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel'den bu hafta patlama bekliyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:10 Kaynak: DHA
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