Altay Kappel'den gol bekliyor
6 saat önce
Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.
Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.
İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1'er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel'den bu hafta patlama bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21
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