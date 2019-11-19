Son Dakika Haberleri: Altay Kappel'den gol bekliyor
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Altay Kappel'den gol bekliyor

6 saat önce

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.

Altay Kappel'den gol bekliyor, System.String[]

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.


İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) maçlarında 1'er gol kaydeden Kappel, daha sonra çıktığı 9 müsabakada rakip fileleri sarsamadı. Kurmaylar, İzmir ekibine şimdiye kadar attığı 2 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle katkı veren Kappel'den bu hafta patlama bekliyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 
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