Altay - Karagümrük maçının ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Karagümrük'ün deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oynadığımız maçların hepsinde üstün olarak oynayıp kaybetmek beni daha çok üzüyor. Bununla ilgili ekibimizle oturup 'nerede hata yapıyoruz' diyerek araştırma yapacağız. Bugün oyuna yine iyi başladık. İlk 15-20 dakikada çok iyi pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Bireysel bir hatadan dolayı penaltıdan geriye düştük. Maçı çevirmek için de bütün riskleri aldığımızı düşünüyorum. Öne çıktığımızda arkada pozisyon vereceğimizin de bilincindeydik. Mahkum oynamadık, golü bulmak için her şeyi yaptık. 3 tane maç kaybettik, hepsinde de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Mağlubiyetlerin üst üste gelmesi sıkıntı verici. Daha önce nasıl üst üste kazandıysak bundan sonra da yapabiliriz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirerek hatalarımızı bulup hareket edeceğiz" dedi.



Canel: "Bizim isteğimiz daha fazla olunca galibiyetle dönen taraf biz olduk"



Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, maça iyi bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Devreyi de 1-0 önde bitirince oyunu istediğimiz gibi yönlendirip istediğimiz puanı aldık. Taraftarlarımıza geçen haftaki mağlubiyeti unutturarak yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarıda da kaçan gollerimiz vardı. Altay'ın da vardı ama bizim biraz daha fazlaydı sanırım. Son dakikalarda kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyon gol olsa oyun şekli çok daha farklı olurdu. Zor bir maç oldu, iki takım da istekli ve arzuluydu. Bizim isteğimiz daha fazla olunca galibiyetle dönen taraf biz olduk" ifadelerini kullandı. - İZMİR