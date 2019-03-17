Son Dakika Haberleri: Altay - Kardemir Karabükspor: 4-0

Altay - Kardemir Karabükspor: 4-0

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx)ALTAY: Aydın (xxx) – Serkan (xx), Ulaş (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Uslu (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 46 Tavares xx), Putsila (xxx) (Dk.73 Sinan xx), Tatos (xx), Furkan (xxx), Kappel (xxx) (Dk.

Altay - Kardemir Karabükspor: 4-0, System.String[]


STAT: Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

ALTAY: Aydın (xxx) – Serkan (xx), Ulaş (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Uslu (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 46 Tavares xx), Putsila (xxx) (Dk.73 Sinan xx), Tatos (xx), Furkan (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 64 İbrahim Akın xx), Paixao (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) – Arda (xx), Fatih Tultak (x), Berkay (xx), Abdullah (x), Oğuz (xx), Emre (x) (Dk. 85 Doğukan), Toykan (x) (Dk. 88 Melih), Fatih Kızılay (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Cihan (xx), Ahmet (x)

GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk. 88 Furkan (Altay)

SARI KART: Furkan (Altay)

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Altay, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor bir dönem geçiren Karabükspor ise bu sonuçla 1. Lig'e resmen veda etti. Siyah-beyazlılara galibiyete getiren golleri Paixao (2), Kappel ve Furkan kaydetti. İzmir ekibi 37 puana yükseldi, Karabükspor ise eksi 1 puanda kaldı. 

9. dakikada Altay perdeyi açtı. Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao golü yaptı: 1-0.

34. dakikada fark 2'ye çıktı. Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao'ya çevirdi, Paxiao'nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı: 2-0.

36. dakikada Tatos'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın şutunda Karabükspor kalecisi Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.

42. dakikada Putsila'nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Paixao, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

76. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Emre'nin şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.

88. dakikada İbrahim Akın'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan'a çevirdi. Furkan da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 4-0.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:37 Kaynak: DHA

Aydın, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Altay, Spor
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