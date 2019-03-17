Son Dakika Haberleri: Altay - Kardemir Karabükspor Maçının Ardından

Altay - Kardemir Karabükspor Maçının Ardından

58 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay - Kardemir Karabükspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar sezonu Altay'a yakışan yerde bitirmek istediklerini söyledi. Sıcak havada oynadıkları müsabakadan iyi oyunla 3 puanı almayı bildiklerini belirten Sarıfırtınalar, "Geçen hafta lider karşısında üst düzey bir maç oynadık. Mağlup olduk ama herkes bizim performansımızı konuşmuştu. O maçın ardından ligin dibindeki takımla oynamak bizi tedirgin etti. Oyuncularımızla da hafta içinde bunları konuştuk. Milli takım arası sebebiyle de ve tatil havası vardı. Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi. İnşallah her hafta üzerine koyarak sezonu bize yakışan yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor cephesi

Altay yenilgisiyle küme düşmeyi garantileyen ilk takım olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör İlhan Özer kalan haftalarda oyuncuların gelişimi için çalışacaklarını söyledi. Altay'ın kendilerinden hem daha güçlü hem de daha dirençli olduğunu vurgulayan Özer, "Hücum ve savunma anlamında eksiklerimiz var. Bugün ne yazık ki lige veda ettik. Kalan 8 haftada oyuncularımızın gelişimi üzerine çalışacağız" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Altay, Spor
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