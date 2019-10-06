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Altay kaybetmeyi unuttu

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Altay, kötü başladığı sezonda ibreyi terse çevirdi.

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TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Altay, kötü başladığı sezonda ibreyi terse çevirdi.
Ligin ilk haftasında evinde Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı altı karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 2'nci haftada İstanbulspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altay, bir sonraki hafta evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.
Boluspor'u deplasmanında 2-0 kazanarak 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra evinde Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor'la da deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Son olarak Bursaspor'u İzmir'den puansız yollayan Altay, 7 maçta sadece 1 kez sahadan eli boş ayrılmış oldu.
Hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak olan siyah-beyazlı takım milli maç arasından sonra üst üste Altınordu ve Menemenspor'la derbi maçlarına çıkacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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