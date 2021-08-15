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Altay-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Kayserispor maçının ardından

15.08.2021 00:26
Altay-Kayserispor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak isterdik.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak isterdik." dedi.

Koşukavak, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligin ilk maçlarında konsantrasyon sağlamanın zor olduğunu söyledi.

Altay'ın 8. dakikada attığı golün siyah-beyazlı ekibin oyun planını kolaylaştırdığını belirten Koşukavak, "Böyle bir golle geriye düşünce onların bekleyerek hızlı ataklarla çıkma düşüncesi onlara yaradı." dedi.

Koşukavak, geriye düştükten sonra çok pozisyon verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lige iyi başlamak isterdik. Lige iyi başlamak motivasyon açısından önemli ama iyi bitirmek daha önemli. Maç kazanacağız, kaybedeceğiz. Böyle şeyler olacak. 13 yeni oyuncu ve 3 kiralıktan dönen oyuncumuzla yeni bir takımız. Biraz organize olmak için zamana ihtiyacımız var."

Gelecek haftalarda çok daha iyi bir Kayserispor olacağını kaydeden Koşukavak, "Öyle bir malzememiz var." dedi.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, oyunlar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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