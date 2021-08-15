Altay-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra döndükleri Süper Lig'e hem sonuç hem de futbolla iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Galibiyetin mutluluğunu buruk olarak yaşadıklarını bildiren Denizli, "Ülkemizin uzun süreden beri yaşadığı talihsizlikler orman yangınları, Karadeniz'de sel felaketi ve bugün de hem bizim vatandaşlarımızın hem de bize yardımcı olmaya çalışan Rus vatandaşların bulunduğu uçağın düşmesi bu sevincimizi buruklaştırıyor." dedi.

Denizli, Altay'ın uzun yıllar sonra döndüğü ligde ortaya koyduğu futbol ve sonucun kendisini mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Skordan daha önemlisi takımın istekli olması, rakibe uyguladığımız baskı, rakibimizi hataya mecbur bıraktık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte tahminimden önce bir takım görüntüsü verdik. Bu bizim için son derece sevindirici. Bugün aramızda görev yapmayan birkaç yeni transferimiz var, lisansları yetişmedi. Takım içindeki rekabet devam edecek. İnşallah bu rekabet takımın çıkışıyla paralellik gösterir. Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunun için hem kaliteye hem fizik gücüne sahibiz."

Aralarına yeni katılan oyuncular için Süper Lig'e çıktıkları 27 Mayıs'tan bu yana çalıştıklarını kaydeden Denizli, "Galip olduğumuz dakikalarda maçın geç başlatmamız beni rahatsız etti. Bu anlarda kazanılacak 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.