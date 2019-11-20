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Altay Kazımcan için beklemede

6 saat önce

Yine altyapıdan Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Cem Özgener gibi gençlerin de çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giydiğini hatırlatan Özden Töraydın, "Türk futboluna oyuncu yetiştirme geleneğimiz sürüyor.

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Yine altyapıdan Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Cem Özgener gibi gençlerin de çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giydiğini hatırlatan Özden Töraydın, "Türk futboluna oyuncu yetiştirme geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok, kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız takdirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır" diye konuştu.


BORNOVA İÇİN BAŞVURU


Bu sezon iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Stadı'nda oynadıktan sonra seyirci baskısı oluşturmak amacıyla son haftalarda rakiplerini Menemen İlçe Stadı'nda konuk eden Altay, ikinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, kendi stadyumuna kavuşmaya hazırlanan Göztepe'nin yerine Bornova'da mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Altay yönetimi bir yandan da yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın tahsisini almak için çaba gösteriyor.


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Bornova, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:11 
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