Altay - Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'de Altay ile Keçiörengücü'nün golsüz berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar müsabakayı değerlendirdi.



TFF 1. Lig'de Altay'ın sahasında Keçiörengücü'yle berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kazanmaları gereken bir maçta puan kaybettiklerini söyledi. Karafırtınalar, "Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçın ilk 20 dakikasında iyi değildik. Ancak ardından dengeyi sağlayıp pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda kazanmak adına iki değişiklik yaptık. Oyuna aldığımız futbolcular oyuna canlılık getirdi. Pozisyonlar bulduk. Hatta verilmeyen bir golümüz var. Takımın isteği, arzusu coşkusu benim adıma sevindirici oldu. İçeride bu tip maçları kazanmamız gerekiyor. Rakip bugüne kadar 2 gol yemişti. Haliyle kolay bir maç değildi. Ancak bu kadar pozisyon bulup kazanamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.



Çok tartışılan pozisyonu 'net gol' olduğunu belirten Karafırtınalar, "Pozisyonu soyunma odasında izledik, pozisyon net gol. Ancak orta hakemin yapabileceği bir şey yok. Yan hakem tereddüt etti ve golü vermedi. Golden daha fazla takıldığım şeyler var. Maçın ardından orta hakeme gidip, 'Size daha önceden bir hata mı yaptım' diye sordum. Çünkü temaslı oyunu seviyoruz ama ikili mücadelelerde bizim ataklarımızı kesti. Orta hakeme bu yüzden yakınabilirim ancak golde yan hakem yüzde yüz hatalı" dedi.



Keçiörengücü cephesi



Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, "Zor bir deplasmandı. Puan almak için gelmiştik ve düşüncelerimizi gerçekleştirdik. İlk yarı başa baş bir oyun oldu. İkinci yarı ilk 20 dakika oyuna çok iyi başlayıp pozisyonlar bulduk. Ancak kırmızı kart gördük. Oyuncumuzun orada kasti bir hareketi yoktu. Bu pozisyonun aynısını Altay'da Abdülkerim yaptı ama ikinci sarıyı görmedi. Kartlarda adil davranıldığını düşünmüyorum. Eksik kaldıktan sonra doğal olarak baskı yedik. Puanları paylaştık ancak istediğimizi aldık" dedi. - İZMİR