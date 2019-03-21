Son Dakika Haberleri: Altay Kendi Kaderini Çizecek

Altay Kendi Kaderini Çizecek

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak Kardemir Karabükspor'u evinde 4-0 mağlup edip son 8 haftaya umutlu giren Altay, kendi kaderini kendi belirleyecek.

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SPOR Toto 1. Lig'de son olarak Kardemir Karabükspor'u evinde 4-0 mağlup edip son 8 haftaya umutlu giren Altay, kendi kaderini kendi belirleyecek. Siyah-beyazlılar oynayacağı 8 maçın 6'sında direkt Süper Lig'i ya da Play-Off'u hedefleyen ekiplerle kozlarını paylaşacak. Milli maç arasında sonra ilk olarak lider Denizlispor deplasmanına çıkacak İzmir ekibi, ertesi hafta 5. sıradaki Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Ardından yine gözü ilk 6'da olan Adana Demirspor'la dış sahada karşılaşacak Altay, 4. Hatayspor'u misafir edip İzmir derbisinde 6. basamaktaki Altınordu'yla karşılaşacak. 

İzmir ekibi son 3 haftada da yine çok kritik maçlara çıkacak. Kümede kalmak için çırpınan Eskişehirspor'la sahasında mücadele edecek Altay, 33. haftada şampiyonluk hesapları yapan Osmanlıspor'un karşısına çıkacak. Son hafta ise yine düşmemek için mücadele eden Elazığspor'la kapışacak İzmir ekibi alacağı sonuçlara göre hem kendinin hem de rakiplerinin geleceğini tayin edecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, milli aranın ardından zorlu sınavlar vereceklerini belirterek, "En iyi şekilde hazırlanacağız. Takvim zor ama biz büyük bir camiayız. Gerekeni yaparız" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

İzmir, Kardemir Karabükspor, Altay, Spor
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