Altay, Koşukavak'la yolları ayırdı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibiyle şubat ayında 2021 yılına kadar anlaşan Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlı takım Play-Off yarışındayken Fenerbahçe'den futbol koordinatörlüğü görevi için teklif almıştı.

- İzmir