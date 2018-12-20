Son Dakika Haberleri: Altay Kritik Virajda

Altay Kritik Virajda

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek 16 maçta 16 puan toplayan Altay, cumartesi günü ilk yarının son maçında deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

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Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybederek 16 maçta 16 puan toplayan Altay, cumartesi günü ilk yarının son maçında deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligde 16 puanla 14'üncü sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 15'er puanı bulunan Elazığspor, Afjet Afyonspor ve Eskişehirspor'u takip ediyor. İzmir ekibinin bu hafta alınacak sonuçlara göre devre arasına küme düşme hattında girme ihtimali bulunuyor. 

Karşılaşma, ev sahibi Elazığspor'un stadının maçlara kapatılması sebebiyle Sivas'ta oynanacak. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Yasin forma giyemeyecek. Yönetimin gözden çıkardığı Bulgar stoper Ivan Ivanov kadroda yer almıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Altay, ligde kötü gidişe son vererek ilk yarıyı umutlu bitirmek istiyor. Teknik direktör Özden Töraydın, kupadan elendikten sonra lige odaklanacaklarını ifade etti.

KAPPEL İDDİASI

Denizli yerel medyası Altay'da forma giyen Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel'in eski takımı Denizlispor'a dönmek istediğini iddia etti. Kappel'in siyah-beyazlı takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtilirken, ligde şampiyonluk yarışı veren yeşil-siyahlılara haber yolladığı ileri sürüldü. Kappel, Altay formasıyla şimdiye kadar 3 kez rakip fileleri sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

Elazığspor, Altay, Spor
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