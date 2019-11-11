Son Dakika Haberleri: Altay kriz masası kuracak
Son Dakika Spor Altay kriz masası kuracak

Altay kriz masası kuracak

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst üste Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Altay'da yönetim düğmeye bastı.

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TFF 1'inci Lig'de üst üste Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Altay'da yönetim düğmeye bastı. Karagümrük mağlubiyeti sonrası bir araya gelen kurmaylar, sorunun çözümü için teknik heyet ve futbolcularla toplantı yapma kararı aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından verecekleri kararı açıklayacaklarını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "İyi bir takıma sahibiz ancak bireysel performanslar nedeniyle puan kayıpları yaşıyoruz. Durum değerlendirmesi yapıp yol haritamızı çizeceğiz" diye konuştu.

Takımın durumundan memnun olmadıklarını ifade eden sportif direktör Töraydın, "Geçen sezonun ikinci yarısında oluşturduğumuz ekibi bu yıl koruduk. İyi de takviyeler yaptık. Sadece bireysel formsuzluklar var. Gerekli görüşmeleri yapıp kötü gidişin nedenini bulacağız" ifadelerini kullandı. Çarşamba günü toplanacak Altay, hazırlıklarını tesislerinde devam edecek. Siyah-beyazlılar lige verilen milli maç arasının ardından deplasmanda Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü basamaktan 10'uncu sıraya geriledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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