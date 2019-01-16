Altay Kulübü 105 Yaşında
1 saat önce
Altay Spor Kulübünün kuruluşunun 105. yıl dönümünde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirdi.
Altay
Spor Kulübünün kuruluşunun 105. yıl dönümünde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirdi.
Yapımı devam eden Alsancak Stadı
önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı
'na yürüdü.
Meydanda toplanan taraftarlar, hep birlikte meşale yaktı.
Etkinlik, konserle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:10 Kaynak: AA
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