Son Dakika Haberleri: Altay Kulübü 105 Yaşında

Altay Kulübü 105 Yaşında

1 saat önce

Altay Spor Kulübünün kuruluşunun 105. yıl dönümünde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Altay Kulübü 105 Yaşında, System.String[]
Altay Spor Kulübünün kuruluşunun 105. yıl dönümünde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yapımı devam eden Alsancak Stadı önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Meydanda toplanan taraftarlar, hep birlikte meşale yaktı.

Etkinlik, konserle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Alsancak Stadı, Gündoğdu Meydanı, Altay, Spor
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