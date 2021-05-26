Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu - Son Dakika

Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu

26.05.2021 23:28
Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu, System.String[]

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir. 5 senedir bu işle mücadele ediyoruz. Burada bir hikaye de yazdık. Biz 18 yıl sonra Süper Lig'e döndük ama Mustafa Denizli ile birlikte döndük" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir. 5 senedir bu işle mücadele ediyoruz. Burada bir hikaye de yazdık. Biz 18 yıl sonra Süper Lig'e döndük ama Mustafa Denizli ile birlikte döndük. 38 yıl sonra hocamızı kulübe geri getirdik. Hiç burada çalışmamıştı, ilk kez burada çalıştı ve bizi şampiyon yaptı. Bu bir kulübün varlığının en büyük kanıtıdır. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Günler sonra ilk defa taraftarlarımızla birlikte olduk. Bunun ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu."MUSTAFA HOCA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"Teknik direktör Mustafa Denizli'nin geleceği ile ilgili olarak gelen bir soruya ise Ekmekçioğlu, "Mustafa hocamız her zaman bu kulübün bir parçası. Tabii ki de hocamız bu kulüpte her zaman var olacak. İstediği şekilde bu kulüpte devam edecek. Devam etmek istediği sürece devam edecek" cevabını verdi."SÜPER LİG'DE AYAKLARI YERE BASAN BİR ALTAY OLACAK" Alsancak Stadı'nı önümüzdeki seneye yetiştireceklerine inandığını söyleyen Özgür Ekmekçioğlu, "Biz Süper Lig'de ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini ön plana çıkaran bir Altay yaratmaya çalışacağız. Çok üst düzey transferlerdense bizim politikamız daha reel olacak" ifadelerini kullandı."KADER BİZE BUNLARI YAŞATTI"Süper Lig'e İstanbul deplasmanında veda ettikten sonra tekrar İstanbul'da Süper Lig'e yükselmelerinin hatırlatılması üzerine ise Ekmekçioğlu, "Ben kaderci bir insanım, kadere inanırım. O dönemden bu güne çok şey değişti. Yönetimler değişti. Kader bize bunları yaşattı. İki İzmir ekibi bir final yaşadık. Güzel bir galibiyet oldu. Kader bize bir çok yerde bunun sinyalini verdi, biz de bunun peşinden koşturmaya devam ettik" şeklinde konuştu."BİZE GÜZEL BİR HATIRA OLDU"İzmir Kulüpler Birliği Vakfı ile güzel bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan başkan Ekmekçioğlu, "İzmir Kulüpler Birliği Vakfımız var. Beraber bir çalışma yürütüyoruz. Biz de hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu süreci yönetiyoruz. Farklı partilerden milletvekilleri ve belediye başkanları aynı kare içerisinde fotoğraf verebildik. Bu da bize güzel bir hatıra oldu" dedi.Desteklerinden ötürü, emeği geçenlere teşekkür eden Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu organizasyonda emeği geçen başta sayın cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, federasyon başkanımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu - Son Dakika Spor


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