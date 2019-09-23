Altay, kupada Mardin deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'la karşılaşacak Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, "Geniş bir kadromuz var, orada da ligde şans bulmayanlar arkadaşlarımız formayı zorlamak için mücadele edecekler." dedi.

Töraydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kupada geçen yıl da zorlu deplasmanlara gittiklerini hatırlatarak, bu sene de gidebilecekleri en uzak kurayı çektiklerini söyledi.

Sezon başında Türkiye Kupası'nı da düşünerek bir kadro oluşturduklarını kaydeden Töraydın, "Geniş bir kadromuz var, orada da ligde şans bulmayanlar arkadaşlarımız formayı zorlamak için mücadele edecekler. İki kez müzemize götürdüğümüz kupaya çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altay'ın 7 kez finale yükseldiği kupanın kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Türkiye Kupası'nda yollarına devam etmek istediklerini belirten Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Mardin de olsa Hakkari de olsa orası bizim yurdumuz, gidip mücadelemizi yapıp geleceğiz. Şanssızlık iki üst üste deplasman olması, Mardin'den sonra Adana'da maça çıkacağız. Bu işi yapıyorsak bunlar var. Asla mazeret yok. Elimizden geldiğince Altay'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Mardin Büyükşehir Başakspor ile Altay arasında yarın saat 14.00'te Mardin 21 Kasım Stadı'nda yapılacak müsabakada hakem Batuhan Gültek düdük çalacak.