Son Dakika Haberleri: Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı
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Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı

32 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Brezilyalı golcü Leandrinho ile sözleşme imzaladı.

Altay, Leandrinho'yu renklerine bağladı, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Brezilyalı golcü Leandrinho ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Ümraniyespor'da oynayan Leandrinho ile anlaşmaya varıldı. Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ile bir araya gelen 33 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kariyerine ülkesinin Portuguesa takımında başlayan deneyimli forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Portekiz'de Paços de Ferreira, Kosta Rika'da Alajuelense, Meksika'da Atletico San Luis'de oynadıktan sonda 2015-2016 sezonunda Türkiye'ye geldi.
İlk olarak Denizlispor'a imza atan Brezilyalı, daha sonra Sivasspor'da mücadele etti. Geçen sezon Ümraniyespor formasını terleten Leandrinho, ligde çıktığı 29 maçta 7 gol attı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:43 Kaynak: AA
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