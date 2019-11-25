Son Dakika Haberleri: Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor
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Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de deplasmanda 2-1 yenildiği Akhisarspor karşılaşmasıyla üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz.

Altay, ligde 4 maçtır kaybediyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de deplasmanda 2-1 yenildiği Akhisarspor karşılaşmasıyla üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Bu mutlaka bir yerden dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum." dedi.

Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını, bir şeylerin arkasına sığınmadıklarını, haftalardır iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Akhisarspor karşısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar da bulduk, öne de geçtik ama neticesinde mağlup olduk. Her hafta aynı şeyi söylüyoruz, bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. Bunun için oyuncuların sahada gerekli mücadeleyi verdiğini düşünüyorum. Taraftarımız da tribünde bize olan her türlü desteği veriyor. Oyuncular da dün onları ödüllendirdi, çok iyi oynadı. İki tane şanssız golle mağlup olduk. Sözün bittiği yerdeyiz, mutlaka bir yerden dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum."

Ligde 8. haftada Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Altay, daha sonra çıktığı 4 maçta Ekol Göz Menemenspor (0-2), Hatayspor (2-3), Fatih Karagümrük (0-1) ve Akhisarspor'a (1-2) yenildi.

Siyah-beyazlı ekip 4.'lükten 11. sıraya kadar gerilediği 4 haftalık sürecin ardından 1 Aralık Pazar günü Eskişehirspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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