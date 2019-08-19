Son Dakika Haberleri: Altay lige mağlubiyet ile başladı
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Altay lige mağlubiyet ile başladı

22 dakika önce

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Ümraniyespor'u konuk eden Altay, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Altay lige mağlubiyet ile başladı, System.String[]
TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Ümraniyespor'u konuk eden Altay, rakibine 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, öncelikle rakibimizi kazandıkları için tebrik ediyoruz diyerek sözlerine başladı. Karafırtınalar, "Evimizde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. İlk yarıdaki oyuna bakarsak kazanmayı fazlasıyla hak ettik. 10 kişi kalmamızın bununla bir alakası yok. İkinci yapmış olduğumuz değişiklikleri ile gösterdiğimiz reaksiyon ile ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Attığımız gol, girdiğimiz pozisyonlar etkileyiciydi. Yediğimiz bireysel bir gol ile 1-0 geriye düştük. Bu ligde son dakika goller maalesef oluyor. Buradan çıkarılacak çok ders var. Biran önce bu maçı unutup İstanbul maçına odaklanmamız gerekiyor. En kısa zamanda toparlanıp gerçek gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise, bugün alınan 3 puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Haftanın en zor maçında Altay gibi bir takım karşısında kazandığımız 3 puanı çok değerli ve çok anlamlı buluyorum dedi. - İZMİR
Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
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