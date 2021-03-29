Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da tempo arttı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam idmanında taktik çalışma yaptı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA