Bursaspor-Altay maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, play-off hattına yaklaşmaları için önemli bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın hedefleri olan iki takımın mücadelesine sahne olduğunu belirten Tan, şöyle konuştu:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu önemli haftada kazanıp play-off hattına yaklaşmak istiyorduk. Bugün bu fırsatı teptik. Bundan sonra makas çok daraldı. Play-off adına işimizin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika iyi baskı yaptık. Net pozisyonlar bulduk. Rakip ilk geldiği anda gol attı. Bunu tecrübelerine bağlıyoruz. Oyunun golden sonraki bölümünde daha iyi oynayan, pas yapan taraftık. Fakat golü bulamadık. İkinci yarı yine baskılı başladık. Rakibimiz ikinci golü atınca oyundan koptuk. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlıkların başlayacağız."

Osman Özköylü: "Ligin kilit maçlarından bir tanesiydi"

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Bursaspor'un genç, dinamik ve kendi sahasında iyi oynayan bir ekip olduğuna dikkati çeken Özköylü, "Bursaspor'a karşı kazanılan galibiyet çok önemli ve değerli. Ligin kilit maçlarından bir tanesiydi. İlk yarıda istediğimiz gibi oynamadık. Topu biraz Bursaspor'a verdik. Golü erken bulmanın psikolojisi, Bursaspor'un kazanma arzusu oyuna soktu onları. İlk yarı iyi olmamasına rağmen ikinci, üçüncü hatta dördüncü golü atabileceğimiz pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı istediğimiz bir oyun oldu. Akıllı ve baskılı oynadık. Doğru hücumlar yaptık. Bursaspor'u çok oyuna sokmadık. Tek verdiğimiz pozisyon gol oldu. Her şeye rağmen zor bir deplasmanda kazanılan 3 puan çok önemli ve değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu bu maçla başardık." ifadelerini kullandı.