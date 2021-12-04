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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

04.12.2021 22:23

Altay maçının ardından (2)-Denizli Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli-Ateş Cüneyt Çakır maçın önüne geçtiAta SELÇUK - Kaan ÜLKER - Galatasaray'ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 15'inci hafta maçının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş...

Altay maçının ardından (2)

- Denizli Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli

-Ateş Cüneyt Çakır maçın önüne geçti

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER - Galatasaray'ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 15'inci hafta maçının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli düzenlenen basın toplantısına katıldı.

DENİZLİ GALATASARAY GİBİ GÜÇLÜ BİR TAKIMDAN PUAN ALMAK ÖNEMLİ

İlk olarak konuşan Mustafa Denizli, iki hafta İstanbul'da iki tane zorlu deplasman maçı oynadıklarını söyleyerek, şunları ifade etti Zorluk derecesi yüksekti. Son haftalarda aşağı doğru giden bir grafiğimiz var. Bunu telafi etmeye gayret ediyoruz. Sezon başında başladığımız kadroda sakatlık problemleri yaşadık. Bu 2 puan önümüzdeki haftalar için ümit verici. Bugünkü mücadeleden özellikle memnunum. Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli. Galatasaray'ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok duygusal bir maçtı benim açımdan. Bugün 2 tane rekabet yaşayan takımda benim uzun yıllarım geçti. Futbola başladığım kulübüm Altay, 9 yıl süre görev yaptığım Galatasaray? Takdir edersiniz ki böyle iki takımın maçını izlemek farklı duygular yaşatıyor insana. Şartlar ne olursa olsun başında olduğum takımın başarısı için çalışıyoruz. Çalıştığımız tüm camialarda aynı ciddiyetle işimi yapmaya çalışıyorum. Bugün müthiş bir taraftar desteği vardı Galatasaray'ın. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha dikkatli olsak daha iyi olabilirdi. Tempodan, mücadeleden, her şeyden keyif aldığını düşünüyorum bu maçı izleyenlerin. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu andaki pozisyonumuz benim sezon başında düşündüğüm puanın 3 puan kadar gerisinde. Bir maçlık bir gecikmemiz var. Ama bunu telafi edecek bir kadroya sahibiz. Tempomuz daha da yükselecek sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla. İstanbul'da 2 hafta mağlubiyet yaşamamak bizim adımıza önemli.

GALATASARAY'IN İLK GOLÜNDE TEMAS VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR

Hakem kararlarıyla ilgili görüşleri sorulan Denizli, Bizim yediğimiz golü çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Niye öyle oldu onu da bilmiyorum. Futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir, bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Ben de baktım pozisyona, temas var gibi gözüküyor. Hem Cüneyt hocanın hem de VAR'daki arkadaşların birlikte verdiği bir karar, üzerine çok konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birinin öyle karar vermesini saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltı pozisyonunu ben izleyemedim. Ceza sahası içinde oyuncuların verdiği ilk tepki bunun penaltı olduğu fikrini oluşturdu. Cüneyt hoca da izleyip penaltıyı verdi. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, pozisyonu izlemedim yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'DE BİRÇOK ARKADAŞIM VAR, ONLARLA OTURMAM KADAR DOĞAL BİR ŞEY YOK

Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesiyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmam kadar doğal olan bir şey yok. Doğru, onlarla oturdum. Akıllara başka bir şey gelmesin. Görevimin başındayım. Buradaki görevim benim için son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim ifadelerini kullandı.

ATEŞ CÜNEYT ÇAKIR MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Fatih Terim'in cezasından dolayı basın toplantısına katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ise hakemin maçın önüne geçtiğini söyledi. Hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Ateş, Geçen hafta Emre'nin pozisyonda hakeme sorduk, önce topa vurdu dedi. Tamam dedik. Cüneyt Çakır, kendisi Dünya Kupası'nda geçmişte aynı pozisyonda penaltı vermedi, burada penaltı verdi. Vücudundan sekiyor, kolay geliyor. Öyle yorumluyor ama kurallar bize gelince farklı, başka yere gidince farklı. Biz iyi oynarız, kötü oynarız, onlar başka şeyler. Bunlar hakemleri ilgilendirmez. Biz gerekeni yaparız kendi içimizde. Ama oyun bizim elimize geçmiş, coşkuyu almışız, golü atmışız. 20'nin üzerinde şut atmışız. Ama böyle bir kararla oyun dönüyor. Önüne geçiyorlar. Çok şey söylemek istiyorum. Hocaya verilen cezalar inanılır gibi değil. Açıklandığı zaman dilimi inanılır gibi değil. Perşembe çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tamam perşembe açıklıyorsunuz ama cuma açıklayın. Ne olur Galibiyetin keyfini çıkartalım. Ne olur yani Çok garip bir oyunun içindeyiz, görüyoruz bir şey yapamıyoruz. Çok enteresan. Oynadığımız oyun bizi ilgilendirir, iyisiyle, kötüsüyle. Maçın hakemi oyunun önüne geçmemeli. Bana göre Cüneyt hoca önüne geçti. Nelsson'un pozisyonu var, İbrahim'in eline çarptı top. Onda da eli açık. Böyle çok pozisyon var dedi.

Maçın ardından soyunma odasına giderken hakem Çakır'la konuştuklarını söyleyen Ateş, Bu kuralın değiştiğini söyledi bize. Bir örnek vereyim. Hatayspor maçıydı Fenerbahçe'nin. Kim'in kolları yerde değilken destek eli dediler. Kural bize gelince başka oluyor diye konuştu.

GÜÇLÜ OYUNUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Güçlü oynadıklarını ve bu güçlü oyuna devam edeceklerini belirten Necati Ateş, Biz iyi oynuyoruz, bunu biliyoruz. Bazen iyi oyunumuzu skorla özdeşleştiremiyoruz. Bu maçın tamamına yakını çok güçlü oynadık. Kazanmamız da gerekiyor, bunu da biliyoruz. Ama bu oyun bizi ilgilendirir, hakem maçın önüne geçmemeli. Toplamda 20'nin üzerinde maç var. Bir seri yakaladığımız zaman, geçmişte yaptığımız gibi, biz gelebiliriz arkadan. Bundan bir şüphemiz yok. Bu güçlü oyun bize gösteriyor. Devre arasında transferlerimiz de olacak ifadelerini kullandı.

BİZ DE BÖYLE BİR PUAN BEKLEMİYORDUK

15 maçta 23 puan kazanmalarıyla ilgili gelen soruya Ateş, Biz de böyle bir puan beklemiyorduk. Ancak hem lig hem Avrupa'da böyle genç bir takımla mücadele etmek zor olabiliyor. Ama bizim güçlü oyunumuz bizi mutlu ediyor. Çok ciddi gol pozisyonlarına giriyoruz. Her platformda savaşacağız. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bırakmayacağız. Mücadelemiz devam edecek yanıtını verdi.

ALEX'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK

Necati Ateş son olarak şunları söyledi ve sözlerini noktaladı İlk 11'i belirlerken hem idmana göre, hem de maça göre kararımızı veriyoruz. Bazen dinlendiriyoruz, bazen oynatıyoruz. Bugün Alex'in eksikliğini çok hissettik o bölgede, Covid olduğu için oynayamadı.

Altay maçının ardından
Altay maçının ardından
Altay maçının ardından
Altay maçının ardından

Cüneyt Çakır, Necati Ateş, Galatasaray, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altay maçının ardından - Son Dakika


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