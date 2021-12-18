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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

18.12.2021 03:17

Altay maçının ardındanHakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Altay maçının ardından

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Son haftalarda yakaladıkları çıkışlarının Adana Demirspor maçında sona ermesiyle morallerinin bozulduğunu belirten GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Altay maçıyla bunu telafi ettiklerini söyledi. Altay'ın da kötü bir gidişatı olduğunu ancak son iki deplasmanda puan kazandıklarını ifade eden Keleş, "Altay, kötü gitmesine rağmen deplasmanda iyi oynayan bir takım. Biz maça iyi başladık, ilk yarıda oyundan memnunum. Pozisyonlarımız var. Skoru da elde ettik. 3-0 olduktan sonra onu korumanın psikolojisiyle son dakikalarda biraz bir baskı yedik. Topladığımız 22 puan var, son 2 haftamız var ilk yarıda. Zor deplasmanlara gideceğiz. Topladığımız kadar puan toplayıp, ikinci yarı yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ DESTEK MÜTHİŞTİ"

Taraftarların desteğine de teşekkür eden Keleş, "Bizi müthiş desteklediler, uzun zamandır buradayım böyle destek daha önceden vardı tabi ama bugünkü müthişti. Takımı müthiş ittiler, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen oynayan oyuncularımız onların yokluklarını aratmadılar. Takıma müthiş bir katkı sağladılar. İyi bir takım olma yolunda devam ediyoruz" diye konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: BU TAKIM, BU LİGİ MİNİMUM 50 PUAN CİVARINDA BİTİRİR

Maçın ikinci yarısının güzel olduğunu ifade eden Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, "Benim tabi buradaki görevim, bazı teknik adamlardan farklı bir görev. Yetiştiğim camiada görev yapmak, taraftarı olduğum bir camiada görev yapmak, buranın lideri olmak, dolayısıyla böyle dönemleri ben hayatımda çok yaşadım. Benim ve takımım için herhangi bir problem teşkil etmeyecek. Biz ligde bir hedef koymuştuk. Bu hedef bizim için bugün de yarın da geçerli. Bu takım, bu ligi minimum 50 puan civarında bitirir. Son 2 maçımızın sonucu ne olursa olsun hiç problem değil. Bu takıma ve bu camiaya güvenim, başta kendime olan güvenimle beraber devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu

Altay maçının ardından
Altay maçının ardından
Altay maçının ardından
Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Altay, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altay maçının ardından - Son Dakika


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