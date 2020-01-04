Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak - Son Dakika Spor

Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak

6 saat önce

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, düzenlenen törenle siyah-beyazlı ekibe maçlarını Bornova'da oynama hakkını tanıyan protokole imza attı.

Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, düzenlenen törenle siyah-beyazlı ekibe maçlarını Bornova'da oynama hakkını tanıyan protokole imza attı.


Törende konuşan İduğ, Altay gibi köklü bir kulübü Bornova'da ağırlamanın büyük bir onur olduğunu belirtti.


Altay'da geçmişte çok sayıda Bornovalı futbolcunun oynadığını aktaran İduğ, şunları kaydetti:


"1914 yılında kurulmuş, Türk futboluna damga vurmuş, çok önemli futbolcular yetiştirmiş 106 yıllık koca çınarı Bornova'da ağırlamak bizim için büyük onur. Bornova, hem takım hem taraftar olarak Altay ile güçlü bağları olan bir ilçe. İnşallah Altay başarılı olacak, Bornovalılar Süper Lig'de de onları destekleyecek."


Kulüp başkanı Ekmekçioğlu da uzun süredir Bornova'ya gelmeyi istediklerini, bu statta başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Bornova'nın enerjisini oyuncularımız da hissediyor. Bornova'da çok sayıda taraftarımız var. Artık onlarla iç içe olacağız." diye konuştu.


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Mustafa İduğ, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:19 
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