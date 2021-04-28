Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacak
28.04.2021 11:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.
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