Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladı
28.04.2021 13:27
Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladıTFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı.
Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladı
TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp resmi yayın organlarından yapılan açıklamada "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazıldı.
Tecrübeli teknik adam için 15.00'te imza töreni düzenlecek (DHA OLARAK TÖRENİ VE BASIN TOPLANTISINI CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ)
Son Dakika Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi