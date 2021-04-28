Altay, Mustafa Denizli'yi "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazısıyla açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp resmi yayın organlarından yapılan açıklamada "Evine hoşgeldin Büyük Mustafa" yazıldı.

Tecrübeli teknik adam için 15.00'te imza töreni düzenlecek (DHA OLARAK TÖRENİ VE BASIN TOPLANTISINI CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ)